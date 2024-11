Ένα τρομερό περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Γουότφορντ με την Πλίμουθ, καθώς οι οπαδοί των «hornets» δεν αντιλήφθηκαν το γκολ της ομάδας τους, με αποτέλεσμα να πανηγυρίζουν αρκετά δευτερόλεπτα αργότερα.

Πρωταγωνιστές ενός επικού περιστατικού ήταν οι οπαδοί της Γουότφορντ το βράδυ της Παρασκευής. Οι «σφήκες» αγωνιζόντουσαν εκτός έδρας απέναντι στην Πλίμουθ του Γουέιν Ρούνεϊ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Championship, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 και να παίρνουν από έναν βαθμό.

Οι φίλαθλοι της Γουότφορντ που ακολούθησαν την ομάδα τους στη συγκεκριμένη εκτός έδρας αναμέτρηση ήταν αυτοί που κέντρισαν τα βλέμματα. Και μάλιστα το έκαναν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν η ομάδα τους ευτύχισε να προηγηθεί με γκολ του Μπαγιό.

Ποιος ήταν ο λόγος που οι οπαδοί της Γουότφορντ έγιναν πρωταγωνιστές; Οι φίλαθλοι των «hornets» δεν αντιλήφθηκαν το γκολ της ομάδας τους στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης! Ο Μπαγιό σκόραρε και άνοιξε το σκορ ωστόσο οι οπαδοί της Γουότφορντ δεν κατάλαβαν ότι η μπάλα κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα. Στο γήπεδο επικρατούσε για μερικά δευτερόλεπτα απόλυτη σιγή, μέχρι που οι ποδοσφαιριστές της Γουότφορντ ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν... ξυπνώντας με αυτόν τον τρόπο και τους φιλάθλους της ομάδας που με τη σειρά τους φώναζαν.

Watford fans watching their player poking the ball home before picking it out of the net, only to celebrate five seconds later has to be one of the strangest moments inside a football stadium. 🤣 #PAFC #WatfordFC pic.twitter.com/8wYdz1OiwU