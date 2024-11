Ο Ντέιβιντ Μιγκέλ έζησε με ιδιαίτερο τρόπο την εκπλήρωση του ονείρου του και το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την Κουιάμπα.

Πάλευε όλη του τη ζωή για αυτό και τελικά το κατάφερε. Ο 17χρονος Ντέιβιντ Μιγκέλ εκπλήρωσε το όνειρό του, αφού πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση σε επαγγελματικό επίπεδο, κάνοντας το ντεμπούτο του με την Κουιάμπα στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός πέρασε ως αλλαγή στην ήττα από τη Φλαμένγκο, σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο. Τόσο που μετά τη λήξη του ματς διέσχισε στα γόνατά του και εμφανώς συγκινημένος όλο το γήπεδο!

After making his professional debut for Cuiabá, 17 year old David Miguel crawled the distance of the pitch last night 🫡



A dream come true 🙏🏽

