Ο 15χρονος ποδοσφαιριστής της Ντιναμό Σίτι, δολοφονήθηκε με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στα Τίρανα από έναν 14χρονο συμμαθητή του.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται τα Τίρανα τις τελευταίες ώρες. Ο 15χρονος ποδοσφαιριστής των ακαδημιών της Ντιναμό Σίτι, Μάρτιν Τσάμι, δολοφονήθηκε τη Δευτέρα έξω από το σχολείο του από έναν 14χρονο συμμαθητή του ο οποίος του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Αλβανία, τα δύο αγόρια είχαν έναν τσακωμό μέσα από τα social media τις τελευταίες ημέρες. Ο Τσάμι που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλένα των ακαδημιών της Ντιναμό, είχε έναν διαπληκτισμός με τρεις συμμαθητές του, εκ των οποίων ο ένας του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον θανάσιμα στην κοιλιά και στην καρδιά.

Martin Cami,footballer of Dinamo U15 passed away today after being stabbed.



This generation is unfortunately going to shit,our society teaches young boys violence propaganda,anti-values and how to be a “gangster”.



Condolences to the family and may his soul rest in peace.🕊️