Μπουφόν για Νεϊμάρ: «Ήταν ο καλύτερος παίκτης που συνάντησα, άξιζε πέντε Χρυσές Μπάλες»

Με αφορμή την αυτοβιογραφία του, ο Τζίτζι Μπουφόν παραχώρησε συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης μιλώντας μεταξύ άλλων για τη μάχη με την κατάθλιψη, αλλά και για τον Νεϊμάρ, πλέκοντας το εγκώμιο στον Βραζιλιάνο για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

«Πέφτω, σηκώνομαι, πέφτω, σηκώνομαι», είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Τζίτζι Μπουφόν, ο οποίος θέλησε να καταγράψει τη δική του μακρά πορεία στο ποδόσφαιρο και να την παρουσιάσει στο κοινό του. Ο θρυλικός τερματοφύλακας, που πλέον είναι διοικητικό στέλεχος στην εθνική Ιταλίας, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, έδωσε μία εκ βαθέων συνέντευξη στην «Corriere della Sera», όπου μίλησε για όλους και όλα.

Ο Ιταλός γκολκίπερ στάθηκε για ακόμα μία φορά στη «μάχη» που έδωσε με την κατάθλιψη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν το τέλος του 2003, μετά από δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, και βίωσα ένα κενό. Άρχισα να έχω κρίσεις άγχους, ακόμα και στο γήπεδο. Είχα μια κρίση άγχους στον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορούσα να αναπνεύσω και νόμιζα ότι δεν μπορούσα να παίξω. Ήταν στο Γιούβε-Ρετζίνα και ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο Ιβάνο Μπορντόν, ένας σπουδαίος άνθρωπος, μου είπε ότι δεν ήμουν υποχρεωμένος να παίξω. Κοίταξα τον δεύτερο τερματοφύλακα, τον Σιμέντι, έναν σπουδαίο φίλο, και σκέφτηκα ότι βρισκόμουν μπροστά σε μια καθοριστική στιγμή της ζωής μου. Σκέφτηκα ότι αν δεν επέστρεφα στον αγωνιστικό χώρο, θα είχα δημιουργήσει προηγούμενο με τον εαυτό μου και θα συνέβαινε ξανά και θα κατέληγα να μην παίζω πια. Έτσι επέστρεψα στον αγωνιστικό χώρο, έκανα μια καλή απόκρουση και ήταν καθοριστική γιατί κερδίσαμε με 1-0. Αλλά το πρόβλημα εξακολουθούσε να υπάρχει και ο γιατρός επιβεβαίωσε τη διάγνωση, κατάθλιψη».

Πέραν του προβλήματος με την ψυχική του υγεία, στο οποίο έχει κάνει εκτενή αναφορά και στο παρελθόν, ο Μπουφόν έκανε μία αναδρομή στην πολυετή καριέρα του και στα άτομα με τα οποία έχει συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Σε ερώτηση για το ποιον παίκτη ξεχωρίζει από όλους όσους συνάντησε, ο Ιταλός θρύλος απάντησε ότι αυτός είναι ο Νεϊμάρ.

«Ο καλύτερος παίκτης για εμένα είναι ο Νεϊμάρ. Κατά τη γνώμη μου άξιζε να κερδίσει πέντε Χρυσές Μπάλες. Είχα την ευκαιρία να μοιραστώ τον αγωνιστικό χώρο με τον Ζιντάν, τον Μέσι, τον Ρονάλντο κι άλλους, αλλά ο ''Νέι'' ήταν ξεχωριστός και ως άνθρωπος και ως ποδοσφαιριστής», είπε ο 46χρονος για τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

✨🇧🇷 Gigi Buffon: “The best player I’ve played with… I’d say Neymar Jr. In my opinion, he deserved to win FIVE Ballon d’Or”.



“I had the chance to share the pitch with Zidane, Ronaldo, Messi and more… but Ney was really special guy and player”, told Corriere della Sera. pic.twitter.com/tfG2XWuC1L