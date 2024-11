Μετά από πέντε χρόνια αναμονής, τα αποκαλυπτήρια του χάλκινου αγάλματος του Χάρι Κέιν έγιναν, αλλά το αποτέλεσμα δεν άρεσε και πολύ στους χρήστες των social media.

Ήταν «κρυμμένο» για πέντε ολόκληρα χρόνια, όμως τελικά το χάλκινο άγαλμα του Χάρι Κέιν... αποκαλύφθηκε στο αθλητικό κέντρο Peter May στο Walthamstow του Λονδίνου, όπου ο Άγγλος φορ έπαιζε ως παιδί στην τοπική ομάδα.

Το άγαλμα αξίας 7.200 λιρών έβαλε τέλος στην αναμονή των αποκαλυπτηρίων αποτελώντας παράλληλα την έναρξη των επικριτικών σχολίων σχετικά με την αισθητική του. Ο «χάλκινος» Κέιν είναι καθιστός κρατώντας μία μπάλα, ενώ στον τοίχο του αθλητικού κέντρου που βρίσκεται από πίσω του είναι αποτυπωμένες διάφορες στιγμές της ποδοσφαιρικής ζωής του Άγγλου διεθνή.

«Μία πραγματικά περήφανη στιγμή για μένα να επιστρέφω εκεί που ξεκίνησε η ποδοσφαιρική μου ζωή και να γίνονται τα αποκαλυπτήρια στο άγαλμα. Ελπίζω να βοηθήσει και να εμπνεύσει την επόμενη γενιά ώστε να δουλέψει σκληρά και να πιστέψει στον εαυτό της», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στα social media ποζάροντας δίπλα στο «ομοίωμά» του.

A real proud moment for me to go back to where my life in football began and unveil a statue. I hope it helps inspire the next generation to work hard and believe in themselves. 🙌📸 pic.twitter.com/rbAs8RrZgS