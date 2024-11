Ο εκπρόσωπος του Νεϊμάρ μίλησε για τα σενάρια περί επιστροφής στη Σάντος: «Είναι χαρούμενος στην Αλ Χιλάλ»

Ο εκπρόσωπος του Νεϊμάρ, Πίνι Ζάχαβι, μίλησε για τα σενάρια περί επιστροφής του Βραζιλιάνου στη Σάντος και ξεκαθάρισε πως ο 32χρονος είναι χαρούμενος στην Αλ Χιλάλ και δεν σκέφτεται την αποχώρηση του.

Δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ώρες τα σενάρια περί επιστροφής του Νεϊμάρ στη Βραζιλία για λογαριασμό της Σάντος. Σύμφωνα με τον γνωστό Αργεντινό δημοσιογράφος Σέσαρ Λουίς Μέρλο, ο «Νέι» έχει ήδη συμφωνήσει με τη Σάντος για την επιστροφή του και ψάχνει να βρει τη «χρυσή τομή» με την Αλ Χιλάλ προκειμένου να «κλειδώσει» το μεγάλο του comeback στην πατρίδα του.

Η πλευρά του Νεϊμάρ ωστόσο διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά. Ο εκπρόσωπος του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, Πίνι Ζάχαβι, τόνισε πως δεν έχει γίνει καμία επαφή με τη Σάντος και ξεκαθάρισε πως ο Νεϊμάρ είναι χαρούμενος στην Αλ Χιλάλ και απολαμβάνει τη ζωή του στη Σαουδική Αραβία.

«Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Νεϊμάρ από την Αλ Χιλάλ. Έχει συμβόλαιο και είναι χαρούμενος. Ο πατέρας του Νεϊμάρ και εγώ είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον του. Δεν γνωρίζω από που έχουν βγει οι φήμες», τόνισε ο Ζάχαβι.

🚨🇧🇷 EXCL — Neymar’s agent Pini Zahavi: “There are no talks ongoing for Neymar to leave Al Hilal. He’s under contract and very happy there”.



“Neymar’s father and me, we are the only people who can talk about Ney’s future. I don’t know where recent rumours are coming from”. pic.twitter.com/6l9IvnbHMy