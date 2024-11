Ο Βίκτορ Γιόκερες τόνισε πως δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση την αποχώρηση του από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας τον ερχόμενο Γενάρη ενώ αναφέρθηκε και στον Ρούμπεν Αμορίμ που αποχώρησε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Βίκτορ Γιόκερες σκορπά τον τρόμο φέτος. Ο Σουηδός «killer» βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, κάτι που επιβεβαίωσε και με την εθνική του ομάδα καθώς κατάφερε να σκοράρει στη νίκη της πατρίδας του απέναντι στη Σλοβακία με 2-1.

Αναμενόμενα, ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται στα «ραντάρ» πολλών μεγάλων ομάδων της Ευρώπης. Ο ίδιος μίλησε μετά τη νίκη της Σουηδίας και τόνισε πως θέλει να ολοκληρώσει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με τη Σπόρτινγκ, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αποχώρησης του μέσα στον Γενάρη.

Παράλληλα, μίλησε και για τον Ρούμπεν Αμορίμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε ερώτηση που του έγινε για το εάν θα μετακόμιζε στην Αγγλία για χάρη του Πορτογάλου, δήλωσε πως οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ήδη ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην κορυφή της επίθεσης...

«Θέλω να παραμείνω στη Σπόρτινγκ μέχρι το τέλος της σεζόν, το αγαπώ αυτό το μέρος. Νέα ομάδα; Θα το δούμε... Θέλω να παίζω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μετά θα εξεταστούν και άλλοι παράγοντες», δήλωσε όσον αφορά το μέλλον του.

Στη συνέχεια, για τον Ρούμπεν Αμορίμ και τη Γιουνάιτεντ δήλωσε: «Να πάω στο Μάντσεστερ με τον Αμορίμ; Νομίζω πως έχει ήδη αρκετούς επιθετικούς. Ήταν στενάχωρη η αποχώρηση του ωστόσο καταλαβαίνουμε την απόφαση του. Ο Ρούμπεν ήταν κλειδί για εμένα και την βελτίωση μου».

