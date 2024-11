Πρόεδρος Παλμέιρας για Νεϊμάρ: «Δεν θα επιτρέψω τη μεταγραφή του, δεν είμαστε... ιατρικό κέντρο»

Η πρόεδρος της Παλμέιρας έβαλε τέλος στις φήμες που ήθελαν τον Νεϊμάρ να συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα της, υποστηρίζοντας πως δεν θα δεχθεί τη μεταγραφή, λόγω της κακής φυσικής κατάστασής του.

Το μέλλον του Νεϊμάρ εξακολουθεί να είναι αβέβαιο, ωστόσο το μόνο που είναι σίγουρο είναι το ότι ο Βραζιλιάνος σταρ δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την Αλ Χιλάλ. Μετά τον νέο του τραυματισμό, ο ίδιος επέστρεψε στη γενέτειρά του και οι φήμες που τον θέλουν να συμφωνεί με κάποια ομάδα της χώρας του «οργιάζουν».

Πέραν της Σάντος και η Παλμέιρας ήταν ένας από τους συλλόγους που είχε ακουστεί ως πιθανός προορισμός για τον 32χρονο. Τα σενάρια αυτά, όμως, όχι μόνο δεν επιβεβαιώνονται αλλά αντίθετα, η πρόεδρος της ομάδας έσπευσε να τα διαψεύσει.

Η Λέιλα Περέιρα μίλησε σε συνέντευξη Τύπου και ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο της μεταγραφής του Νεϊμάρ, απάντησε: «Δεν θα έρθει στην Παλμέιρας, αυτή η ομάδα δεν είναι ιατρικό κέντρο. Ψάχνω έναν παίκτη που θα είναι άμεσα διαθέσιμος και θα μπορεί να παίξει και αύριο αν το επιθυμεί ο προπονητής. Δεν θα επιτρέψω το να αποκτήσουμε έναν παίκτη που δεν είναι σε φόρμα να παίξει».

Το ιστορικό των τραυματισμών του Βραζιλιάνου είναι ο παράγοντας που προβληματίζει την ίδια, καθώς το διάστημα που ο ίδιος θα χρειαστεί να μείνει εκτός είναι αόριστο, επομένως οποιαδήποτε συμφωνία μαζί του θα ήταν ένα ρίσκο.

🚨⚠️ Palmeiras president Leila: “Neymar will not join Palmeiras, this club isn’t a medical department”.



“I want someone who will come to join immediately, who can play tomorrow if the manager wishes”.



“I won’t accept us signing a player who’s unfit to play”. pic.twitter.com/RKQ12sC97O