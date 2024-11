Ο πρών άσος του Άρη, Λουίς Πάλμα, βρήκε δίχτυα δύο φορές στην επεισοδιακή αναμέτρηση της Ονδούρας με το Μεξικό, υποχρεώνοντας την ομάδα του Πινέδα σε ήττα με 2-0 στο Nations League του CONCACAF.

Ο Λουίς Πάλμα πήρε πάνω του το παιχνίδι της Ονδούρας με το Μεξικό του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, σημειώνοντας τα δύο γκολ που χάρισαν τη νίκη στην εθνική του άλλοτε παίκτη του Άρη. Ο 24χρονος «χτύπησε» στο 2ο ημίχρονο ανοίγοντας το σκορ στο 64΄και διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 στο 83'.

Την εκπληκτική εμφάνιση του νυν παίκτη της Σέλτικ στο συγκεκριμένο ματς του Nations League του CONCACAF, επισκίασαν τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ομοσπονδιακού των Μεξικανών, Χαβιέρ Αγκίρε.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, οπαδός της γηπεδούχου ομάδας εκτόξευσε αντικείμενο από τις κερκίδες, το οποίο προσγειώθηκε στο κεφάλι του 65χρονου, με τον ίδιο να αποσύρεται στα αποδυτήρια αιμόφυρτος.

Ο Μεξικανός, παρά το περιστατικό, κατευθύνθηκε προς τον προπονητή της Ονδούρας για να τον συγχαρεί για τη νίκη, χωρίς να απαντήσει στις προκλήσεις, ενώ στη συνέντευξη Τύπου υποστήριξε πως δεν θέλει να σταθεί στα όσα έγιναν, καθώς και ότι η ομάδα του Πάλμα ήταν ανώτερη και άξιζε τη νίκη. Επιπλέον, ο «Ελ Βάσκο» διαβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι χρειάστηκε μόνο να γίνουν τέσσερα ράμματα στο σημείο που είχε χτυπήσει.

Javier Aguirre walking off the pitch with blood on his face. 🤯🇲🇽



Deplorable behavior from the Honduran fans. 🇭🇳❌



