Ο Φακούντο Πελίστρι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη της Ουρουγουάης απέναντι στην Κολομβία (16/11,3-2), μοιράζοντας την ασίστ για το γκολ του Ουγκάρτε που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα.

Σε ένα ματς... θρίλερ, η Ουρουγουάη επικράτησε 3-2 της Κολομβίας, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Καθοριστική στη διαμόρφωση του τελικού σκορ ήταν η συμβολή του Φακούντο Πελίστρι, που τροφοδότησε τον Ουγκάρτε, ώστε να πετύχει το νικητήριο γκολ στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο 22χρονος άσος του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε στο ματς ως βασικός και εξάντλησε το 90λεπτο σε ένα παιχνίδι μεγάλης έντασης, το οποίο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανατρέψουν.

Η Κολομβία είχε προηγηθεί στο 31', στη συνέχεια όμως οι Σάντσες (57') και Αγκίρε (90'), έφεραν τα πάνω κάτω. Στο 90+6' ο Γκόμεζ έκανε το 2-2, όμως μετά τη συνεργασία των Πελίστρι και του 23χρονου παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ουρουγουάη κατάφερε να πάρει τη νίκη και να βρεθεί στη δεύτερη θέση της κατάταξης των προκριματικών.

Δείτε την ασίστ του Πελίστρι:

🚨🇺🇾 Manuel Ugarte gives Uruguay the lead in the 101st minute, just after Colombia had scored the equalizer! 😳pic.twitter.com/ASWCzJU2Yd