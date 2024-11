Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά «βομβάρδισε» την αντίπαλη εστία από απόσταση άνω των 30 μέτρων κι έγραψε με εντυπωσιακό τρόπο το 1-0 για τη Μαυριτανία κόντρα στην Μποτσουάνα.

Ασύλληπτο γκολ πέτυχε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά για λογαριασμό της εθνικής Μαυριτανίας!

Ο διεθνής εξτρέμ της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα για το 1-0 της ομάδας του στο εκτός έδρας ματς απέναντι στην Μποτσουάνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, εξαπολύοντας... κεραυνό από μεγάλη απόσταση έπειτα από έμμεση εκτέλεση φάουλ, με την μπάλα να καταλήγει συστημένη και με τρομερή δύναμη στο «Γ» της εστίας.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Μαυριτανού εξτρέμ της Ένωσης με το εθνόσημο στη 14η συμμετοχή του.

Koita's shooting tech is too dumb man, how can someone strike the ball that well almost everytime mashallah

1-0 Mauritania lets gooooo pic.twitter.com/VqBa6GPQWA