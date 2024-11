Ποδοσφαιριστής στην Αυστρία αποφάσισε να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στα 22 του λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Ο Σίλβαν Βάλνερ, αμυντικός της Μπλάου-Βάις Λιντς στην αυστριακή Bundesliga, αποφάσισε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις 22 ετών. Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης από την Αυστρία η απόφασή του σχετίζεται με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Αυτό γιατί ο Βάλνερ είναι μέλος της Εκκλησίας των Αντβεντιστών της Έβδομης Ημέρας, η οποία δεν επιτρέπει εργασία το Σάββατο, ημέρα που θεωρεί ιερή. Μάλιστα ο προπονητής του, Γκέραλντ Σάιμπλεχνερ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, εξηγώντας ότι ο Βάλνερ τούς ενημέρωσε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει στις προπονήσεις λόγω προσωπικών λόγων.

