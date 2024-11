Ο Ελληνοκαναδός προπονητής Μπόμπι Σμυρνιώτης αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στον Καναδά, χάρη στην εξαιρετική του πορεία με την ομάδα Φορζ που την έκανε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο Ο 45χρονος τεχνικός οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου της κανονικής περιόδου το 2024. Αυτή μάλιστα ήταν και η για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που σήκωσε το CPL Shield.

Η ομάδα του Σμυρνιώτη ολοκλήρωσε τη σεζόν με 50 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την κορυφή του πρωταθλήματος, με την καλύτερη επίθεση (45 γκολ) και την καλύτερη διαφορά τερμάτων (+14).

He had to win it eventually



For the first time, @ForgeFCHamilton head coach Bobby Smyrniotis is the #CanPL Coach of the Year!



