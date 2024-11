Europa & Conference League: Φαβορί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, κακό το timing για τον ΠΑΟΚ στο Μάντσεστερ

Με το know how της Ευρώπης ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρέιντζερς, χωρίς πίεση ο ΠΑΟΚ στο Old Trafford», έτοιμος για όλα ο Παναθηναϊκός στη Σουηδία. Ανάλυση και προγνωστικά.

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια, με τις αναμετρήσεις της Πέμπτης (7/11) να είναι καθοριστικές αναφορικά με τις φετινές τους αξιώσεις εκτός συνόρων. Χρονικά, πρώτοι στη μάχη ρίχνονται οι Πειραιώτες, που υποδέχονται τη Ρέιντζερς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 19:45.

Μετά την ήττα 2-0 από τη Λυών στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντέδρασε εντυπωσιακά. Πρώτα στο 3-0 απέναντι στη Μπράγκα και στη συνέχεια με το «διπλό» στη Σουηδία κόντρα στη Μάλμε (0-1). Έξι βαθμοί που διατήρησαν στο ακέραιο τις ελπίδες του Ολυμπιακού για την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Στο 20.00 να κατακτήσει το Europa League o Ολυμπιακός

Εντός συνόρων οι ερυθρόλευκοι στερούνται ανάλογης αποτελεσματικότητας και συχνά ζορίζονται απέναντι σε θεωρητικά μιρκότερους αντιπάλους. Όπως συνέβη στην ήττα 1-0 από τον Αστέρα, αλλά και στις νίκες επί των Καλλιθέα (Κύπελλο, 1-0) και Πανσερραϊκού (2-1).

Σταθερά στο κόλπο του τίτλου αλλά και στο -3 από την κορυφή της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός για την ώρα βρίσκει λύσεις από τους... παλιούς καθώς οι περισσότερες μεταγραφές δεν αποδίδουν.

Super Ενισχυμένη Απόδοση να σκοράρει ο Ολυμπιακός και στα δύο ημίχρονα, 3.30 από 2.70

Ανάλογη είναι η εικόνα της Ρέιντζερς στην Ευρώπη, με ίδια αποτελέσματα κόντρα σε δύο από τους τρεις αντιπάλους. Νίκησε εκτός τη Μάλμε στην πρεμιέρα (0-2), συνετρίβη εντός από τη Λυών (1-4) και «απάντησε» με το εμφατικό 4-0 κόντρα στη Στεάουα στη Γλασκώβη.

Με τη σειρά της αντιμετωπίζει πολλά θέματα εντός συνόρων, όπου με ρεκόρ 6Ν-1Ι-3Η μετά από 10 αγωνιστικές είναι ήδη στο -9 από την πρωτοπόρο Σέλτικ στην Premiership. Επιθετικά ρολάρει, ανασταλτικά ωστόσο παρουσιάζει ενίοτε σοβαρά κενά.

Μοιάζει πολύ ο τρόπος που κυλάει η σεζόν για Ολυμπιακό και Ρέιντζερς. Η νοοτροπία της ομάδας του Μεντιλίμπαρ αλλάζει προς το καλύτερο εκτός συνόρων και σε ένα γεμάτο «Καραϊσκάκης», έχει τον πρώτο λόγο. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Μαρτίνς 1+ ασίστ & Ρέιντζερς Over 3,5 κόρνερ σε απόδοση 8.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 22:00 στο «Old Trafford», ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια πρόκληση καθώς αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Απογοητευτικό το ξεκίνημα του «δικεφάλου» στη διοργάνωση, με τα περιθώρια να στενεύουν όσον αφορά την απευθείας πρόκριση (8άδα) και την 24άδα να ζορίζει σε περίπτωση νέου αρνητικού αποτελέσματος.

Φυσιολογική η ήττα από τη Γαλατά, όχι όμως αυτή από την Στεάουα, ούτε και το 2-2 μετά... βίας κόντρα στη Βικτόρια στην Τούμπα. Με δύο «διπλά» απέναντι σε Αιγάλεω (Κύπελλο, 0-3) και Λαμία (1-2) έβγαλε αντίδραση στην ήττα-σοκ από τον ΟΦΗ (1-2) εντός έδρας. Δεύτερος στη Stoiximan Super League, στο -1 από τον πρωτοπόρο Άρη και ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Stoiximan Master: Διεκδικείς έως 10.000€ εντελώς δωρεάν* στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - ΠΑΟΚ!

Σε μεταβατικό στάδιο -ξανά- η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Τεν Χάχ δεν άντεξε στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», παρέδωσε προσωρινά στον Φαν Νίστελροϊ και οσονούπω αναλαμβάνει ο Ρούμπεν Αμορίμ. Ταλαιπωρείται η Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια, γενικώς και ειδικώς, καθώς δεν μπορεί να επιστρέψει σε ανταγωνιστικό επίπεδο στην Premier League. Μετά και το 1-1 με την Τσέλσι έμεινε στην... 13η θέση και το -13 από τη Λίβερπουλ.

Μακριά από τα στάνταρ της και εκτός συνόρων, με τρεις ισοπαλίες (Τβέντε, Πόρτο, Φενέρ) στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του Europa League. Ψάχνει ένα restart και κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό στη συνέχεια της σεζόν.

Super Ενισχυμένη Απόδοση ΠΑΟΚ over 0.5 γκολ και Κοτάρσκι over 3.5 αποκρούσεις, 3.95 από 3.15

Μάλλον κακό το timing για τον ΠΑΟΚ, καθώς η Γιουνάιτεντ πιέζεται και έχει ανάγκη το τρίποντο. Φαβορί οι γηπεδούχοι, όχι ωστόσο σε τιμές αντιπροσωπευτικές των δεδομένων του αγώνα. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Κοτάρσκι 4+ αποκρούσεις & ΠΑΟΚ Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 6.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Τζουργκάρντεν για την 3η αγωνιστική του Conference League. Μετά το 1-1 με τη Μπάνια Λούκα στο «Gradski stadion», οι «πράσινοι» γνώρισαν βαριά ήττα 1-4 στο ΟΑΚΑ από την Τσέλσι. Από βαθμολογικής άποψης λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη το θετικό αποτέλεσμα στη Σουηδία.

Super Ενισχυμένη Απόδοση να σκοράρει ο Φώτης Ιωαννίδης, 3.40 από 2.70

Με την απομάκρυνση του Ντιέγκο Αλόνσο και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ρουί Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στο 1-0 επί του Βόλου. Παραμένει ωστόσο στο -5 από την κορυφή της Stoiximan Super League, ωστόσο έχει βατό πρόγραμμα στη συνέχεια και την ευκαιρία να πλησιάσει. Η επιστροφή του Ιωαννίδη δίνει άλλη οντότητα στη γραμμή κρούσης του «τριφυλλιού».

Με το εκτός έδρας 2-2 κόντρα στη ΛΑΣΚ Λιντς ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις η Τζουργκάρντεν, ωστόσο ακολούθησε η ήττα στη Σουηδία με σκορ 1-2 από τη Γκιμαράες. Σε κακό φεγγάρι η ομάδα του Μπγιόρκνεσιο, που μετά και το 0-1 από τη Χάμαρμπι μετράει τρεις ήττες στα τέσσερα πιο πρόσφατα επίσημα παιχνίδια της. Μια στροφή πριν το φινάλε στην Allsvenskan είναι στο -1 από την 3η θέση και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Με καλές μεσοεπιθετικά, αλλά και ευάλωτη στα μετόπισθεν η Τζουργκάρντεν.

Στο 20.00 να κατακτήσει το Conference League o Παναθηναϊκός

Και οι δύο ομάδες έχουν ανάγκη τους βαθμούς, ωστόσο ο Παναθηναϊκός διαθέτει μεγαλύτερη ποιότητα και η έλευση του Βιτόρια έχει αλλάξει την ψυχολογία. Το συνδυαστικό στοίχημα 2 & Τετέ 1+ προσπάθειες στην εστία & Over 8,5 κόρνερ στο ματς σε απόδοση 5.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

