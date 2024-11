Θρήνος στη Λογρονιές: Πέθανε ο επί χρόνια αρχηγός της, Μιγκέλ Λέδο

Η Λογρονιές ανακοίνωσε ότι ο άλλοτε αρχηγός της, Μιγκέλ Λέδο, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 34 ετών, ύστερα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η ισπανική Λογρονιές θρηνεί για την απώλεια ενός από τους πιο εμβληματικούς παίκτες της, τον Μιγκέλ Λέδο. Ο 34χρονος έδινε μάχη με τη λευχαιμία και άφησε την τελευταία του πνοή τη Δεύτερα (4/11), όπως έκανε γνωστό η πρώην ομάδα του.

Ο ίδιος είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ομάδα και την υπηρέτησε επί σειρά ετών, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αποχώρησε το 2022 και λίγους μήνες μετά «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο σύλλογος ανέφερε ότι ο Ισπανός είχε δει μεγάλη βελτίωση στην υγεία του το 2023, ωστόσο η νόσος επέστρεψε και αυτή τη φορά τον νίκησε.

No queremos recordarle de otra forma que no sea con la elástica blanquirroja y su brazalete.



Descansa en paz, eterno capitán.



No nos salen más palabras... disculpad.#MiguelLedo pic.twitter.com/tQ7aT4ur2d