Το ντέρμπι της Κορσικής μεταξύ Αζαξιό και Μπαστιά για τη Ligue 2 διακόπηκε στο 42', μετά από επεισόδια που προκλήθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου από τους οπαδούς των φιλοξενούμενων.

Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου στο ντέρμπι της Αζαξιό με τη Μπαστιά για τη Ligue 2, ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει το ματς μετά από καυγά που ξέσπασε στις κερκίδες που είχε ως αποτέλεσμα πολύς κόσμος να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Γαλλία, οι οπαδοί της Μπαστιά πήγαν στο γήπεδο και κάθισαν στις θέσεις τους παρά την απαγόρευση μετακίνησης που είχε εκδοθεί από την αστυνομία, μία απαγόρευση που ισχύει σε κάθε μεταξύ τους αναμέτρηση από τον Οκτώβριο του 2012!

Κάποια στιγμή ένα καπνογόνο άναψε στις θέσεις που βρισκόταν κόσμος των φιλοξενούμενων και στη συνέχεια προκλήθηκαν επεισόδια με την αστυνομία τους γηπέδου, με τον διαιτητή να ζητάει από τις ομάδες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια, ενώ παράλληλα διέκοψε την αναμέτρηση.

26.10.2024