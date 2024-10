Η Μπράμπραντ, μια ομάδα από την τέταρτη κατηγορία, κατάφερε να αποκλείσει τη Νόρτζελαντ που είχε τερματίσειπέρυσι τέταρτη στην Α' Κατηγορία και στην οποία ο Μίκαελ Εσιέν είναι βοηθός προπονητή.

Στο Κύπελλο Δανίας σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης, καθώς η άσημη Μπράμπραντ, που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία, απέκλεισε τη Νόρτζελαντ, η οποία πέρυσι είχε τερματίσει στην τέταρτη θέση της Α' Κατηγορίας και στην οποία, παρεμπιπτόντως, είναι βοηθός προπονητή ο Μίκαελ Εσιέν.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Νόρτζελαντ, να μπαίνει ως το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, η μαχητική Μπράμπραντ της τέταρτης κατηγορίας ισοφάρισε το παιχνίδι (1-1) και έστειλε την πρόκριση στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Εκεί, η Μπράμπραντ έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία, ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι (10-9) και προκάλεσε «χαμό» στο γήπεδο με ξέφρενους πανηγυρισμούς από παίκτες και φιλάθλους!

🇩🇰 A MASSIVE UPSET IN THE DANISH CUP!



Brabrand IF of the Danish 4th tier have only gone knocked out 2012 Danish Superliga champions FC Nordsjælland i



The 4th tier side won it on penalties, resulting in these brilliant scenes! 😍pic.twitter.com/U6bQEZZjXg