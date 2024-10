Απλός και παραδοσιακός μέχρι το «κόκκαλο» ο Μαρσέλο Μπιέλσα, συνελήφθη από την τηλεοπτικό φακό να αγοράζει φιστίκια στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα Προγκρέσο - Ρίβερ Πλέιτ Μοντεβιδέο.

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα έχει αποδείξει κατ΄επανάληψιν πως δεν ακολουθεί τις προσταγές των εποχών και συνεχίζει να ενορχηστρώνει τις ομάδες του με τον δικό του τρόπο. Μόνο που αυτό το παραδοσιακό πρόσωπο που υιοθετεί δεν αφορά μόνο την προπονητική, καθώς επεκτείνεται και σε πολλά ακόμα φάσματα της ζωής του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, το οποίο απεικονίζει τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ουρουγουάης να αγοράζει φιστίκια ενώ παρακολουθεί από τις εξέδρες τον αγώνα Προγκρέσο - Ρίβερ Πλέιτ Μοντεβιδέο για το πρωτάθλημα της Ουρουγουάης.

Είτε πήγε για... σκάουτινγκ, είτε απλά για να παρακολουθήσει έναν αγώνα, ο Μπιέλσα έδειξε για ακόμα μια φορά το απλό του πρόσωπο, πολύ μακριά από το star system γύρω από το οποίο περιστρέφονται πολλοί άλλοι προπονητές, ποδοσφαιριστές και άνθρωποι του αθλήματος.

The camera cut to Marcelo Bielsa buying peanuts during the Progreso v River match in Uruguay last night.pic.twitter.com/eNs1541tUl