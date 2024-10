Το έκτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα του Μεξικού πέτυχε ο Γιώργος Γιακουμάκης με τη φανέλα της Κρουζ Αζούλ.

Δεν σταματάει να σκοράρει στο Μεξικό ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Έλληνας φορ συνεχίζει να σκορπά και στο Μεξικό τον τρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, καθώς μια ημέρα μετά την αποθέωση που γνώρισε από την «Record», σκόραρε σε ένα ακόμα ματς με τη φανέλα της Κρουζ Αζούλ.

Ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πουέμπλα και βοήθησε την Κρουζ Αζούλ να φτάσει στη νίκη με 2-1 και στους τρεις βαθμούς, φτάνοντας τα έξι προσωπικά γκολ στο πρωτάθλημα.

🚂 Nouvelle journée, et nouvelle victoire pour le leader Cruz Azul à Puebla (2-1) : la 4e consécutive, et la 7e sur les 8 derniers matchs !



⚽️🇬🇷 Giorgios Giakoumakis a inscrit son sixième but du tournoi :pic.twitter.com/uFrv7nvdBc