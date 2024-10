Ο Κωστούλας βρήκε δίχτυα με έναν πανέμορφο τρόπο στη φιλική ήττα της Ελπίδων από την αντίστοιχη της Σλοβακίας και τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ.

Την ήττα με 2-1 σε φιλικό παιχνίδι της γνώρισε σήμερα (11/10) η Ελπίδων μας από τη Σλοβακία, σε ένα ματς όπου οι διεθνείς μας αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια λόγω του πένθους που υπάρχει για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Το μοναδικό γκολ της «γαλανόλευκης» σημείωσε ο Κωστούλας στο 84’, όταν με ένα πανέμορφο τελείωμα ισοφάρισε τότε και όπως αποδείχθηκε προσωρινά, σε 1-1 για λογαριασμό της.

Μάλιστα ο 17χρονος στράικερ του Ολυμπιακού που ντεμπουτάρισε με την Under 21 το αφιέρωσε στη μνήμη του αδικοχαμένου 31χρονου, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο έβγαλε το περιβραχιόνιο που ήταν στο μπράτσο του και το σήκωσε στον ουρανό.

17-year-old Babis Kostoulas just scored this beauty for Greece U21s against Slovakia U21s! 🤩🇬🇷 pic.twitter.com/la5ArVGGoS