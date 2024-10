Ο Ρονάλντο «σπάει» ρεκόρ κι εκτός γηπέδου: Οι προβολές του στο YouTube «εκτοξεύτηκαν» στις 500 εκατ.

Ο CR7 εξακολουθεί να καταρρίπτει ρεκόρ ακόμα και όταν δεν παίζει ποδόσφαιρο, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ να... σπάει τα κοντέρ με τα νούμερα που καταγράφει στα social media και στο νέο του κανάλι στο YouTube.

Το κανάλι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο YouTube, με τίτλο «UR Cristiano», έχει καταρρίψει όλα τα ρεκόρ, φτάνοντας το ένα εκατομμύριο συνδρομητές μέσα σε 90 μόλις λεπτά, τα δέκα εκατομμύρια σε 11,5 ώρες και πάνω από τα 20 εκατομμύρια σε μία ημέρα! Μετά από ένα μήνα, έχει περίπου 65 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.

Ο Τομάς Φρόες, CEO της «Dentsu Creative», της εταιρείας που ανέλαβε τον σχεδιασμό του καναλιού του CR7, δήλωσε: «Αυτό ήταν η ιδέα του Κριστιάνο. Θέλει να είναι κοντά στους θαυμαστές του και να στέλνει τα μηνύματά του στον κόσμο. Είναι άμεσα εμπλεκόμενος στις αποφάσεις για το περιεχόμενο και τα θέματα πέραν του ότι είναι ο πρωταγωνιστή».

Από τις 21 Αυγούστου, όταν αναρτήθηκαν τα πρώτα βίντεο, έως και σήμερα, οι προβολές τους αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον ο αθλητής με τους περισσότερους followers στην πλατφόρμα, αλλά και ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το ένα δις ακολούθους σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

