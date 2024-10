Σε συζητήσεις με την Άντερλεχτ για να αναλάβει τα ηνία της βελγικής ομάδας βρίσκεται ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, Βλάνταν Ίβιτς.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί ο Βλάνταν Ίβιτς. Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ελεύθερος από τα τέλη του Μαρτίου όταν και ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Κράσνονταρ.

Σύμφωνα με τα βελγικά Μέσα, ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Άντερλεχτ ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιερί, ο Ίβιτς συναντήθηκε με τη διοίκηση της Άντερλεχτ τις τελευταίες ημέρες με σκοπό να συζητήσουν το ενδεχόμενο της συνεργασίας τους.

Πέρα από τον Ίβιτς, οι Βέλγοι εξετάζουν και άλλα ονόματα που κυκλοφορούν, με την απόφαση να αναμένεται να παρθεί εντός των επόμενων 24ωρων.

🟣Infos #RSCA :

🇷🇸 Vladimir Ivic had a meeting with RSC #Anderlecht leaders these last days. He isn’t the unique name as there’s also a young coach (whose name has not yet been revealed) still under contract with his club on the shortlist. The potential coaches warned that #RSCA… pic.twitter.com/DMzKI0fajg