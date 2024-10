Ο Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς, γιος του εμβληματικού Ζλάταν, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελπίδων της Σουηδίας.

Ο γιος του θρυλικού Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο 18χρονος Μαξιμίλιαν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Expressen» κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελπίδων της Σουηδίας.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Μίλαν το καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής, ο Ιμπρα junior έχει καταγράψει 6 συμμετοχές με τη φανέλα των Ροσονέρι και έχει σκοράρει 4 γκολ στο εγχώριο πρωτάθλημα (Primavera 1), ενώ έχει επίσης συμμετάσχει σε έναν αγώνα στο Youth League.

Ο Μαξιμίλιαν κλήθηκε στην Εθνική ομάδα της Σουηδίας για τα φιλικά παιχνίδια με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

