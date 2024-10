Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για ακόμη μια φορά με τη φανέλα της Αλ Νασρ και σημείωσε ακόμα ένα τρομερό ρεκόρ, αφιερώνοντας μάλιστα το τέρμα του στον πατέρα του που θα συμπλήρωνε τα 72 του χρόνια.

Ένα ακόμα γκολ με τη φανέλα της Αλ Νασρ πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο το βράδυ της Δευτέρας. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φώναξε και πάλι «παρών», καθώς σκόραρε απέναντι στην Αλ Ραγιάν και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για την ομάδα του.

Ο 39χρονος «θρύλος» κατάφερε μάλιστα να σημειώσει ένα ακόμα μεγάλο ρεκόρ στην καριέρα του και να αποδείξει πως ακόμα και σε αυτήν την ηλικία, η κλάση και η ποιότητα του είναι τα στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τη... μάζα.

Με το γκολ του απέναντι στην Αλ Ραγιάν, ο Ρονάλντο έφτασε 441 γκολ στα 30's του και άφησε πίσω του τα 440 που είχε πετύχει στα 20's. Ένα στατιστικό που αποδεικνύει πως ο Πορτογάλος έγινε πιο «lethal» σε μεγαλύτερη ηλικία, σκορπώντας τον τρόμο στις αντίπαλες εστίες μετά τα υποτιθέμενα prime χρόνια του.

Cristiano Ronaldo has now netted more goals in his 30s than he did in his 20s 😅🐐 pic.twitter.com/9fBXRxPwup