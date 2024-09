Η Χαψάτου Μαλάδο, παίκτρια της Γαλατάσαραϊ γρονθοκόπησε αντίπαλό της στο ματς κόντρα στη Σλάβια Πράγας για το Champions League γυναικών και την έβγαλε καθαρή χωρίς καν να δεχθεί κάρτα.

Ένα σπάνιο περιστατικό για αγώνα γυναικών έλαβε χώρα την Πέμπτη (26/7) κατά τη διάρκεια του ματς ανάμεσα σε Σλάβια Πράγας και Γαλατάσαραϊ για τα προκριματικά του Champions League γυναικών.

Η Χαψάτου Μαλάδο της Γαλατά επιτέθηκε στην Τσέχα αντίπαλό της, Νταϊάνα Μπαρτοβίκοβα, χτυπώντας την στο πρόσωπο με τη δεύτερη να σωριάζεται στο έδαφος. Η ενέργεια της παίκτριας των φιλοξενούμενων πέρασε απαρατήρητη από τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος δεν είδε τη φάση με αποτέλεσμα να γλιτώσει η 19χρονη την αποβολή από το παιχνίδι.

Αιτία φαίνεται να ήταν ένα πάτημα της 30χρονης αρχηγού της Σλάβιας, η οποία κινήθηκε προς το μέρος της, με τον πρόεδρο των Τσέχων να σχολιάζει το περισταιτκό ως «απίστευτο».

Για την ιστορία, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε 2-1 και απέκλεισε τη Σλάβια Πράγας για τρίτη συνεχόμενη φορά από τη συνέχεια της διοργάνωσης του Champions League γυναικών.

