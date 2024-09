Ο Αλεξάνταρ Στάνογεβιτς υπέβαλε την παραίτησή του μετά την ήττα της Παρτιζάν με 4-0 από τον Ερυθρό Αστέρα και την άγρια επίθεση που δέχθηκε από οπαδούς της ομάδας.

Μετά τη βαριά ήττα της Παρτιζάν απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα την Δεύτερα 23/9, οι οπαδοί αντέδρασαν βίαια, σπάζοντας τα τζάμια των αποδυτηρίων και τραυματίζοντας σοβαρά στο πρόσωπο τον άλλοτε προπονητή του ΠΑΟΚ Αλεξάνταρ Στάνογεβιτς. Οι οπαδοί δημιούργησαν συνθήκες χάους, καθώς φώναζαν συνθήματα, αποκαλώντας τον «προδότη», ενώ ζητούσαν την παραίτησή του.

Ο Στάνογεβιτς μετά το ματς εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου τραυματισμένος και σχολίασε το ντροπιαστικό περιστατικό λέγοντας: «Έσπασαν ένα τζάμι και με χτύπησε. Δεν υπήρξε κάποια άμεση συμπλοκή. Το τζάμι έσπασε και προκάλεσε αίμα. Είναι κάπως ντροπιαστικό, αλλά δεν ήρθα εδώ για να το κάνω μεγάλο θέμα».

Ο Στάνογεβιτς, την Τρίτη (24/9), ανακοίνωσε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, απόφαση η οποία ελήφθη επηρεασμένος από τα πολύ σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο ντέρμπι του Βελιγραδίου.

Partizan manager Aleksandar Stanojevic with bruises on his face after Partizan fans were throwing objects & trashed the dressing room after the 4-0 loss to Crvena zvezda in the Belgrade Derby.



