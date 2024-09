Η Ραπίντ Βιέννης επικράτησε 2-1 της Αούστρια σε ένα ντέρμπι που στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια μετά τη λήξη του ματς.

Τρομακτικές εικόνες στην Αυστρία και απίστευτα επεισόδια μετά το ντέρμπι! Η Ραπίντ νίκησε 2-1 την Αούστρια, όμως το ποδόσφαιρο μπήκε σε δεύτερη μοίρα, αφού μετά τη λήξη του ματς οι οπαδοί των δύο ομάδων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και πιάστηκαν στα χέρια, δημιουργώντας ένα... πολεμικό τοπίο. Κάθε λογής αντικείμενα εκτοξεύονταν από τη μια πλευρά στην άλλη, μεταξύ αυτών και καπνογόνα και φωτοβολίδες.

