Τα... παρατράγουδα του ντέρμπι ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα άρχισαν μια μέρα πριν τη σέντρα.

Ζει στον ρυθμό του αιώνιου ντέρμπι η ποδοσφαιρική Σερβία και τα παρατράγουδα άρχισαν από νωρίς! Όπως μετέδωσε η σερβική Zurnal, την παραμονή της μεγάλης «μάχης» ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα (23/09 - 20:00) χούλιγκανς - πιθανότατα των «ερυθρόλευκων» - βανδάλισαν το γήπεδο της πρώτης, το οποίο θα φιλοξενήσει το παιχνίδι.

21.09.2024🇷🇸Unknown people broke into Partizan Belgrade stadium and burn the pitch last night, the Belgrade derby is tomorrow (monday 19h), check more here: https://t.co/Hx5uxQgcnd pic.twitter.com/gYQkooNujc