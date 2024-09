Η Κάρντιφ δεν ξεκίνησε καλά τη φετινή σεζόν, με αποτέλεσμα να απολυθεί ο Ερόλ Μπουλούτ από τον πάγκο της ομάδας.

Η Κάρντιφ των Σιώπη-Γούτα έχει σε 6 ματς μία ισοπαλία και 5 ήττες, με αποτέλεσμα να πρέπει οι διοικούντες το σύλλογο να αλλάξουν κάτι. Συνήθως, σ' αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει ο προπονητής κι ο Ερόλ Μπουλούτ απολύθηκε, με το σύλλογο να αναζητά πλέον τον αντικαταστάτη του.

Τελευταίο του ματς είναι η ήττα από τη Λιντς με 2-0. Σε 58 ματς ο Μπουλούτ με την Κάρντιφ μέτρησε 22 νίκες, 6 ισοπαλίες και 30 ήττες.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:



Cardiff City Football Club can confirm First Team Manager Erol Bulut has been relieved of his duties and will leave the Club with immediate effect.



The Board of Directors wish to thank Erol for all of his hard work and wish him well for the future.