O Πεπ Μπιέλ σκόραρε το πρώτο του γκολ στο MLS και δηλώνει την επιθυμία του να παραμείνει στη Σάρλοτ και μετά τον 6μηνο δανεισμό του από τον Ολυμπιακό.

Στην 5η του συμμετοχή με τη φανέλα της Σάρλοτ, ο Πεπ Μπιέλ σκόραρε το πρώτο του γκολ στο MLS στο 4-0 επί της Νιου Ίνγκλαντ.

Ο Ισπανός, μάλιστα, μετά την πρώτη φετινή νίκη της ομάδας του δήλωσε χαρούμενος για τη νέα εμπειρία στην καριέρα του και τόνισε ότι θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα και μετά το δανεισμό του από τον Ολυμπιακό ως τον Δεκέμβριο.

«Οι σκέψεις είναι για μένα, αλλά δεν ήρθα εδώ μόνο για λίγους μήνες. Ελπίζω να μείνω γιατί μου αρέσει πολύ εδώ και το απολαμβάνω. Η ομάδα μου δείχνει εμπιστοσύνη και θέλω να ανταποδώσω», σχολίασε χαρακτηριστικά.

More from Pep Biel in being MOTM and his crown. pic.twitter.com/6YqGwEtQyS