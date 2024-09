Ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία τις τελευταίες ιατρικές εξετάσεις και τα τεστ φυσικής κατάστασης και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για ακόμα δύο μήνες.

Σχεδόν έναν χρόνο στα «πιτς» έχει συμπληρώσει ο Νεϊμάρ από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον περασμένο Οκτώβρη στο γόνατο στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ουρουγουάη. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ δεν έχει καταφέρει να αναδείξει τις σπουδαίες του ικανότητες στη Σαουδική Αραβία καθώς πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις δύο ματς με την Αλ Χιλάλ.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Σαουδικής Αραβίας, ο «Νέι» θα χρειαστεί να περιμένει ακόμα δύο μήνες για να επιστρέψει στη δράση. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ δεν βρίσκεται ακόμα στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας. Για την ακρίβεια, απέχει ακόμα πάρα πολύ... Ο Νεϊμάρ δοκίμασε το σώμα του και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί η κατάσταση του. Ο Βραζιλιάνος δεν πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις, καθώς δεν μπόρεσε να βγάλει με επιτυχία ούτε τα τεστ φυσικής κατάστασης, κάτι που τον θέτει εκτός για ακόμα δύο μήνες.

Εάν δεν προκύψει κάποια νέα εξέλιξη, τότε ο Νεϊμάρ θα είναι έτοιμος στα τέλη του Νοέμβρη και θα επιστρέψει στη δράση 13 μήνες μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον χιαστό του γονάτου του...

