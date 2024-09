Ο Ντάνιελ Ποντένσε αποκόμισε έναν τραυματισμό στην τελευταία προπόνηση και το ντεμπούτο του με την Αλ Σαμπάμπ θα πάρει παράταση τριών εβδομάδων.

Αναβολή για το ντεμπούτο του Ντάνιελ Ποντένσε με τη φανέλα της Αλ Σαμπάμπ. Ο Πορτογάλος εξτρέμ που πήρε μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία πριν από λίγες μόλις ημέρες δεν ξεκινάει ιδανικά την περιπέτεια του σε αυτό το νέο ξεκίνημα της καριέρας του.

Όπως ανακοίνωσε η Αλ Σαμπάμπ, ο Ποντένσε αποκόμισε έναν μυϊκό τραυματισμό και για αυτό θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου τρεις εβδομάδες. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα μείνει στα «πιτς», με την ομάδα από τη Σαουδική Αραβία να τονίζει πως ο Πορτογάλος εκτιμάται να απουσιάσει για περίπου τρεις εβδομάδες.

Εάν δεν προκύψει κάποια νέα τροπή, τότε ο Ποντένσε θα επιστρέψει στη δράση στο πρώτο παιχνίδι του Οκτώβρη απέναντι στην Ντάμακ.

🏥 Daniel Podence has sustained a muscle injury, and the expected recovery time is three weeks



We wish you a quick recovery, Dani🤍 https://t.co/XQXk2Qz2Nf