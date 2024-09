Ύποπτα για στοιχηματική απάτη χαρακτηρίστηκαν 17 ματς στα γερμανικά γήπεδα, με τις υποθέσεις να αφορούν αναμετρήσεις της 3ης κατηγορίας, καθώς και περιφερειακών πρωταθλημάτων την τελευταία διετία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Hamburger Morgenpost», 17 αγώνες στο γερμανικό ποδόσφαιρο φαίνεται πως είναι ύποπτα για χειραγώγηση. Η σχετική αναφορά κάνει λόγο για αναμετρήσεις της 3ης τη τάξει κατηγορίας και δύο περιφερειακών πρωταθλημάτων τα τελευταία δύο χρόνια.

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία είναι ενήμερη για τις υποψίες αυτές και αντιμετωπίζει την κατάσταση πολύ σοβαρά. Πρόκειται για κραυγαλέα λάθη από διαιτητές, τερματοφύλακες και αμυντικούς, τα οποία συνδέονται με παράνομα στοιχήματα.

Οι υπό διερεύνηση αγώνες δεν έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας ακόμη, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

