O Γκαλένο βρέθηκε μια ανάσα από το super deal, ωστόσο την τελευταία στιγμή η Αλ Ιτιχάντ έκανε πίσω και η Πόρτο έχασε 50 εκατ. ευρώ. Κοντά στον Μπεργκβάιν οι Σαουδάραβες.

Η Αλ Ιτιχάντ πήρε το «ΟΚ» από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων για το deal ύψους 50 εκατ. ευρώ με την Πόρτο για την απόκτηση του Γκαλένο, ωστόσο την τελευταία στιγμή το πλάνο ναυάγησε. Οι «Δράκοι» τα είχαν βρει σε όλα με τους Σαουδάραβες, όπως και ο παίκτης (6.5 εκατ. ευρώ για κάθε σεζόν), όμως η Αλ Ιτιχάντ άλλαξε άποψη και αποφάσισε να κινηθεί για τον Μπεργκβάιν του Άγιαξ. Αν ολοκληρωνόταν το deal, θα ήταν η τρίτη ακριβότερη πώληση της Πόρτο στην ιστορία της. Θυμίζουμε, πως οι «Δράκοι» αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό στη φάση των ομίλων.

🚨🟡⚫️ Steven Bergwijn to Al Ittihad, here we go! Agreement done with Ajax for €25m package.



Bergwijn has completed medical tests and he’s now set to sign the contract at Ittihad.



Deal on the verge of collapsing for Galeno despite agreement with Porto. pic.twitter.com/M9N9VjQfa2