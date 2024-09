Μία φωτογραφία του Νίκλας Ζόμερ με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου ήταν αρκετή για να εξοργίσει τους φιλάθλους της Νυρεμβέργης, οι οποίοι του επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τον!

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Γερμανία την περασμένη Κυριακή (01/09) που είχε ως αποτέλεσμα ένας ποδοσφαιριστής της Νυρεμβέργης να δεχθεί σωματική επίθεση από τους φιλάθλους της ίδιας του της ομάδας.

Ο λόγος για τον Νίκλας Ζόμερ, τον ποδοσφαιριστή της Νυρεμβέργης, αλλά και influencer με πάνω από έναν εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, λόγω μίας ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό.

Ο 26χρονος πόσταρε μία φωτογραφία με τον ίδιο να φοράει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, την οποία φρόντισε να διαγράψει λίγα λεπτά την ανάρτησή της. Ωστόσο, οι οπαδοί της Νυρεμβέργης πρόλαβαν να δουν την εν λόγω φωτογραφία και ακολούθησε ο «κακός χαμός».

Αρχικά, στην αναμέτρηση της ομάδας, ο κόσμος γιούχαρε τον Ζόμερ φωνάζοντας συνθήματα κατά του Γερμανού ποδοσφαιριστή. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο ίδιος δέχθηκε επίθεση από οργισμένους οπαδούς, με τον ίδιο πάντως να μην τραυματίζεται σοβαρά.

Nürnberg's Niklas-Wilson Sommer, also a popular influencer/streamer, posted a photo on IG a few days ago posing with a Bayern shirt



Nürnberg Ultras vented their anger yesterday with banners reading: 'Club pride instead of hipster posing. Niklas Wilson, you're sh*t, like FCB' and… pic.twitter.com/ocl6ZlEJhU