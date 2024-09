Σκόρερ με εκτέλεση κόρνερ και MVP ο Ηλιάδης για την Ατλέτικο Οτάβα (vid)

Ο Ηλίας Ηλιάδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 1-0 που επικράτησε η Ατλέτικο Οτάβα του Βανκούβερ.

Σκόρερ και πρωταγωνιστής της Ατλέτικο Οτάβα στο 1-0 που επικράτησε του Βανκούβερ στο πλαίσιο της κανονικής διάρκειας του καναδικού πρωταθλήματος ήταν ο Ηλίας Ηλιάδης.

Ο 23χρονος κεντρικός χαφ που παίζει στην ομάδα ως δανεικός από το Μόντρεαλ του MLS, σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μόλις στο 2’ του ματς με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.

Μάλιστα ο νεαρός μέσος που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε από τον κόσμο και MVP του ματς.

Voted by the Fans 🗳



Yesterday's Player Of The Match Ilias Iliadis👏✅



Presented by @BytekVW & @taylorcreekvw 🚗💨#ForOttawa | #PourOttawa pic.twitter.com/0FUcbdFKNq