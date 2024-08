Champions League: Για την ανατροπή με 6.40 η Γαλατά, με 24.00 το Bet Builder στο Ερυθρός - Μπόντο Γκλιμτ

Τελευταία πράξη στα προκριματικά του UEFA Champions League, με τη ρεβάνς των playoffs να ολοκληρώνει το παζλ των ομάδων που θα μπουν στους ομίλους της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση της Γαλατάσαράι με τη Γιουνγκ Μπόις ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Τρίτης (22:00). Οι Ελβετοί έκαναν την έκπληξη στο πρώτο ματς και επικράτησαν 3-2, σκορ το οποίο καλούνται να υπερασπιστούν στην Κωνσταντινούπολη.



Το ταξίδι στη Stoiximan ξεκινά με διπλό δώρο*, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση!



O Μοντέιρο σκόραρε δύο φορές στο πρώτο μέρος, ο Μπατσουαγί τον μιμήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και το ματς κρίθηκε στο φινάλε. Ο Μπαρντακσί είδε την κόκκινη κάρτα, ο Ούγκρινιτς ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 86' και διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στο 49% - 51% η κατοχή μπάλας, με 16(5) - 20(9) τελικές, 6-7 κόρνερ και 2.34 - 3.31 xG. Παρά το γεγονός πως οι αριθμοί έδειξαν Γαλατά, η ανασταλτική αδυναμία της ομάδας του Σαράλογλου έστειλε τη μπίλια στους γηπεδούχους.



Η Γιουνγκ Μπόις είναι δίχως νίκη στο πρωτάθλημα της και παρά τη νίκη της στο πρώτο ματς, δύσκολα θα αντέξει στη ρεβάνς. Η Γαλατάσαράι αντιμετώπισε με αφέλεια το πρώτο ματς, έχει όμως την ποιότητα να ανατρέψει τα δεδομένα. Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Under 5,5 κάρτες & Under 4,5 οφσάιντ σε απόδοση 6.40 στο Bet Builder της Stoiximan.



Την ίδια ώρα στη Red Bull Arena, η Ζάλτσμπουργκ υποδέχεται την Ντινάμο Κιέβου. Η ομάδα του Λίντερς εμφανίστηκε απόλυτα έτοιμη και υποψιασμένη στο πρώτο ματς, επικρατώντας 2-0 των Ουκρανών. Δίκαιη η εξέλιξη, έστω κι αν το σκορ μάλλον αδικεί την Ντινάμο, που απέκλεισε τις Παρτίζαν και Ρέιντζερς στους προηγούμενους γύρους.



Η ρεβάνς είναι μια άλλη ιστορία. Η Ζάλτσμπουργκ είναι το φαβορί και με προβάδισμα δύο τερμάτων, δύσκολα θα χάσει την πρόκριση. Η Ντινάμο Κιέβου ωστόσο με πολύ ταλέντο, ταχύτητα και άγνοια κινδύνου. Θα παλέψει το ματς, έστω κι αν δύσκολα θα καταφέρει να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα, καθώς της λείπει η εμπειρία. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Over 8,5 κόρνερ & Ντινάμο Κιέβου Over 3,5 προσπάθειες στην εστία σε απόδοση 4.05 στο Bet Builder της Stoiximan.



Champions League: Με Ολαγίνκα για την πρόκριση ο Ερυθρός Αστέρας, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα στη Μπρατισλάβα!



Η δράση στα προκριματικά του Champions League συνεχίζεται με τις ρεβάνς της Τετάρτης για τα playoffs της διοργάνωσης. Με αυτή ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα και Μπόντο Γκλιμτ να φαντάζει εξαιρετικά αμφίρροπη. Οι Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 στο πρώτο ματς. Μετά το στείρο αρχικό 45λεπτο, Μπιόρτουφτ στο 52' και Μάατα δέκα λεπτά αργότερα έδωσαν καθαρό προβάδισμα στην Μπόντο. Στο 75' ο Μίμοβιτς μείωσε για τον Αστέρα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.



Στη ρεβάνς του Βελιγραδίου τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η Μπόντο Γκλιμτ έχει ουσιαστικά «καβάντζα» ένα γκολ, είναι σαφώς πιο έτοιμη αγωνιστικά, κουβαλάει ωστόσο τραυματισμούς και κάμποσους αμφίβολους. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι πιο έμπειρος σε τέτοιες καταστάσεις, το γήπεδο θα... φλέγεται, θα πρέπει ωστόσο να διαχειριστεί σωστά τον ενθουσιασμό και την πίεση. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Να σκοράρει ο Ολαγίνκα & Over 0,5 κόκκινες κάρτες σε απόδοση 24.00 στο Bet Builder της Stoiximan.



Σλόβαν Μπρατισλάβας και Μίντιλαντ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Stadium Tehelne pole, με την πρώτη αναμέτρηση στη Δανία να ολοκληρώνεται με σκορ 1-1. Οι Δανοί ήταν ανώτεροι, δεν βρήκαν ωστόσο τον τρόπο να φτάσουν στη νίκη και τώρα καλούνται να παίξουν την πρόκριση στην έδρα του αντιπάλου.



Η Σλόβαν άντεξε την πίεση στην MCH Arena, έχοντας ως κορυφαίο και σκόρερ τον δεξιό της μπακ, Μπλάκμαν. Ακόμη κι έτσι ωστόσο, θα πρέπει να ανεβάει κατά πολύ την απόδοση της στη ρεβάνς για να ολοκληρώσει τη μίνι έκπληξη, καθώς μπήκε ως αουτσάιντερ στο ζευγάρι.



Η ψυχολογία είναι καλή, καθώς αμφότερες έρχονται από νικηφόρα αποτελέσματα εντός συνόρων. Η Σλόβαν έχει ενθουσιασμό, η Μίντιλαντ είναι πιο έμπειρη και καλύτερη ομάδα συνολικά. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ ημίχρονο & Under 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ σε απόδοση 5.10 στο Bet Builder της Stoiximan.



*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα

Advertorial