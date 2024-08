Από ένα θλιβερό περιστατικό στιγματίστηκε το παραδοσιακό ντέρμπι της Σλοβενίας ανάμεσα στη Μάριμπορ και την Ολίμπια Λιουμπλιάνας.

Απίθανο σκηνικό στη Σλοβενία, εκεί όπου το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μάριμπορ και την Ολίμπια Λιουμπλιάνας χρειάστηκε να διακοπεί για περίπου μισή ώρα! Στο 17ο λεπτό ο Φλόρουκζ έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα για να εκτελέσει το πέναλτι που είχαν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι, όμως οι οργανωμένοι οπαδοί των γηπεδούχων που βρίσκονταν πίσω από το τέρμα τού πέταξαν ένα γκαζάκι, το οποίο τον χτύπησε στον κορμό. Ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι και οι ομάδες μπήκαν στα αποδυτήρια, πριν επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο μετά από περίπου 30 λεπτά. Για την ιστορία το παιχνίδι έληξε 1-1 και σύμφωνα με τα σλοβενικά media η Μάριμπορ αναμένεται να τιμωρηθεί με ποινή κεκλεισμένων αγωνιστικών.

Horrible scenes in Maribor



Olimpija is awarded a penalty. Maribor fans throw a gas canister? at the taker Florucz



The game was immediately stopped.



Currently 1-1 pic.twitter.com/mrsF5H5mTu