Ο Φελίπε Λουίς ανακοίνωσε την αποστολή της Φλαμένγκο για το ιστορικό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό με φόντο το Διηπειρωτικό Κύπελλο U20.

Με όλα της τα... όπλα θα αγωνιστεί κόντρα στους Νέους του Ολυμπιακού, η Φλαμένγκο καθώς ο Φελίπε Λουίς έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του για το Intercontinental Cup U20.

Φυσικά, το όνομα του Λόραν ξεχωρίζει με τον 18χρονο μεσοεπιθετικό να είναι το μεγάλο αστέρι του βραζιλιάνικου συλλόγου καθώς ήταν από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του Copa Libertadores ενώ μετρά ήδη 26 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο 19χρονος εξτρέμ Ματέους Γκονσάλβες που είχε ανέβει μόνιμα στην πρώτη ομάδα (27 συμμετοχές με 2 γκολ ενεργητικό) αλλά κλήθηκε να πλαισιώσει την U20 για το ματς με τον Ολυμπιακό.

