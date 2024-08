Ο Ομάρ Ρίτσαρντς θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίο Άβε, όπως ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τη μετακίνηση του Ομάρ Ρίτσαρντς στη Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού για τη νέα σεζόν. Ο 26χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με την αγγλική ομάδα, δεν κατάφερε να βρει θέση στο ρόστερ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην πορτογαλική ομάδα.

Ο Ρίτσαρντς αγωνίστηκε τη σεζόν 2023/24 με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και παραστάσεις και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την άμυνα της Ρίο Άβε.

O 26χρονος αμυντικός την προηγούμενη σεζόν με τους Πειραιώτες πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις.

Omar Richards has completed a loan move to @RioAve_FC.



Good luck for the rest of the season, Omar! 🤝