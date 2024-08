Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου του Περού, όταν ένας ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Αουαζούν αποβλήθηκε επειδή αποφάσισε να... κατουρήσει πριν από μια εκτέλεση κόρνερ.

Ένα περιστατικό το οποίο δύσκολα βλέπει κανείς σε ποδοσφαιρικό γήπεδο σημειώθηκε σε έναν αγώνα του Κυπέλλου του Περού. Πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα ανάμεσα στην Κοντορσίγιο και την Ατλέτικο Αουαζούν, ένας ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων αντίκρισε την κόκκινη κάρτα επειδή τον κάλεσε η... φύση.

Λίγο μετά το 70ο λεπτό του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή διότι ένας από τους παίκτες της Αουαζούν... κατουρούσε στη γωνία, την ώρα που το ιατρικό επιτελείο της Κοντορσίγιο παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε έναν από τους παίκτες της.

Ο διαιτητής εντόπισε τον... ένοχο και αφού τον πλησίασε του έδειξε την κόκκινη κάρτα και τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

This player in Peru has just been sent off for having a piss mid game 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tnEnZE6y9O