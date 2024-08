Οι οπαδοί της Φερεντσβάτος έκλεψαν τις εντυπώσεις στο ντέρμπι με την Ουίπεστ, καθώς άναψαν καπνογόνα στην αντίπαλη εξέδρα με τη χρήση... τηλεχειριστηρίου.

Οι οπαδοί της Φερεντσβάρος αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ... εφευρετικοί στη «μάχη» της εξέδρας απέναντι στους φίλους της Ουίπεστ. Στο μεγάλο ντέρμπι της Βουδαπέστης οι οπαδοί των γηπεδούχων είχαν προετοιμάσει το έδαφος ώστε να πικάρουν τους φιλοξενούμενους οπαδούς και το κατάφεραν με ένα πρωτότυπο τρόπο.

Όπως φαίνεται σε ένα βιντεάκι που έχει γίνει viral στα social media οι φίλοι της Φερεντσβάρος είχαν τοποθετήσει καπνογόνα στη μεριά των οπαδών της Ουίπεστ, τα οποία ενεργοποίησαν μέσα από... τηλεχειριστήριο.

Με χρώμα πράσινο τα καπνογόνα εξέπληξαν την μεριά της Ουίπεστ που πιάστηκαν προ εκπλήξεως από την προνοητικότητα των γηπεδούχων, οι οποίοι στο τέλος πανηγύρισαν και τη νίκη με 1-0.

Yesterday the Hungarian derby between Ferencvaros and Ujpest took place.



Ferencvaros placed a green smoke bomb in the away end and let it off with a remote device from the home end… 💨



A level of shithousery we can all get behind… 🤣

