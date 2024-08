Απίθανο σκηνικό στις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Αγγλίας, εκεί όπου ένα τάκλιν έστειλε ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο. Κυριολεκτικά!

Τουλάχιστον επεισοδιακή ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γουόκινγκ και την Γκέιτσχεντ στη National League της Αγγλίας. Το παιχνίδι χρειάστηκε να διακοπεί για παραπάνω από μια ώρα, αφού ο Γκρεγκ Όλι της δεύτερης αναγκάστηκε να αποχωρήσει με ασθενοφόρο από το χορτάρι. Ο λόγος; Ένα - σχεδόν κυριολεκτικά - δολοφονικό τάκλιν που δέχθηκε από πίσω και το οποίο τού έσπασε το πόδι. Στη συνέχεια μάλιστα ξέσπασαν και έντονες αψιμαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ενώ τα πνεύματα ηρέμησαν μετά από παρέμβαση της αστυνομίας! Για την ιστορία πάντως, οι παίκτες της Γκέιτσχεντ πήραν εκδίκηση για τον συμπαίκτη τους και επικράτησαν της Γουόκινγκ - των δέκα όπως εξυπακούεται παικτών - 2-0.

🚨🚨 The National League fixture between Woking and Gateshead was suspended for over an hour after Gateshead’s Greg Olley suffered a horror injury.



The club later released a statement saying he is now stable and will undergo surgery for a broken leg. ♥️🙏🏻 pic.twitter.com/aodkx1jCyY