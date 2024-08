Ρεάλ Οβιέδο και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια συναντήθηκαν στη Segunda Division και οι Σάντι Καθόρλα και Λούκας Πέρεθ βρήκαν την ευκαιρία να μιλήσουν για όσα ξεχωριστά τους ενώνουν.

Κάθε παιδί ονειρεύεται να παίξει για την ομάδα που αγαπά, λίγα τα καταφέρνουν. Ακόμα λιγότερα θυσιάζουν μέρος της καριέρας τους για να το κάνουν. Και οι Σάντι Καθόρλα και Λούκας Πέρεθ ανήκουν στην τελευταία κατηγορία.

Santi Cazorla, 39. Lucas Pérez, 35. Both played today for their boyhood clubs, Real Oviedo and Depor, in Segunda. Magic. (📸 @RealOviedo ) pic.twitter.com/UenJsF4Qby

Ο πρώτος αποφάσισε να κλείσει τη σπουδαία καριέρα του στη λατρεμένη του Ρεάλ Οβιέδο, στην οποία υπέγραψε στα 38 του με το χαμηλότερο δυνατό συμβόλαιο. Μάλιστα, μερικά χρόνια πριν είχε βοηθήσει σημαντικά στο να συλλεχθούν 2 εκατομμύρια ευρώ, ώστε ο σύλλογος να αποφύγει την πτώχευση και να παραμείνει τότε στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας.

Από την πλευρά του, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, όταν η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια βρέθηκε στο... πάτωμα, παράτησε τη La Liga και πήγε να τη βρει στην τρίτη κατηγορία, οδηγώντας τη μάλιστα στην άνοδο.

Santi Cazorla: playing for boyhood club Real Oviedo.



Lucas Perez: playing for boyhood club Deportivo La Coruna.



They both met in a La Liga 2 match and spent time after the game... ❤️🇪🇸✨ pic.twitter.com/QIs5tzAob0