Ο 19χρονος γιος του μεγάλου Ροναλντίνιο, Ζοάο Μέντες, εντάσσεται στο δυναμικό των «Κλάρετς» για τα επόμενα δυο χρόνια, με σκοπό να βοηθήσει στην επάνοδο στην Premier League.

Ένας ποδοσφαιριστής που κουβαλά «βαρύ» όνομα, ο γιος του μεγάλου Ροναλντίνιο, Ζοάο Μέντες, είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Μπέρνλι.

Ο νεαρός εξτρέμ είχε αποχωρήσει από την Κ19 της Μπαρτσελόνα και οι «Κλάρετς» δεν έχασαν την ευκαιρία να αποσπάσουν την υπογραφή του, για τα επόμενα δυο χρόνια.

Παρά το γεγονός πως δεν έχει βρεθεί σε πρώτη ομάδα, εντούτοις ο Ζοάο Μέντες θα ενταχθεί στο ρόστερ ανδρών της Μπέρνλι, η οποία τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Championship με πρωταρχικό στόχο την επιστροφή στα «σαλόνια» της Premier League.

Burnley have signed Joao Mendes, the son of Brazilian legend Ronaldinho after he left Barcelona's academy 🇧🇷 🚨 pic.twitter.com/bVEBquhsBE