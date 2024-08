Ο Τσάμπι Αλόνσο πλέκει το εγκώμιο του Αρτέτα: «Είναι ένα ανταγωνιστικό ζώο!» (vid)

Ο Τσάμπι Αλόνσο χαρακτήρισε τον Μικέλ Αρτέτα «ανταγωνιστικό ζώο» μετά την ήττα της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 4-1 από την Άρσεναλ σε φιλικό προετοιμασίας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο είδε την πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερ Λεβερκούζεν να υφίσταται βαριά ήττα από την Άρσεναλ (4-1) στο Emirates Stadium την Τετάρτη, με σκόρερ τους Ζιντσένκο, Τροσάρντ, Γκαμπριέλ Ζεσούς και Κάι Χάβερτς. Η νίκη γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή αν θυμηθούμε τα μνημειώδη επιτεύγματα της Λεβερκούζεν την περασμένη σεζόν. Θυμίζουμε ότι οι «Ασπιρίνες» κατέκτησαν το πρωτάθλημα χωρίς ήττα!

Ο τεχνικός της ομάδας Τσάμπι Αλόνσο έβγαλε το καπέλο στον Μικέλ Αρτέτα σε δηλώσεις του μετά το φιλικό παιχνίδι. «Ανταγωνιστικός. Ήταν πάντα ένα ανταγωνιστικό ζώο. Μπορείτε να δείτε πώς έχει αναπτύξει ένα σπουδαίο έργο. Μπορούσες να δεις ότι ήθελε να κερδίσει και προετοιμαζόταν γι' αυτό, ξέρεις. Είναι ένας καρπός πολλών αποφάσεων που έχει πάρει που φτάνουν εδώ στην Άρσεναλ».

