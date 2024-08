Η Μπριζ επέβαλε ποινή απαγόρευσης γηπέδου σε 24 οπαδούς της που χαιρέτισαν ναζιστικά

Με ανακοίνωσή της στα social media η Μπριζ γνωστοποίησε ότι έγινε ταυτοποίηση 24 οπαδών της που χαιρέτισαν ναζιστικά στο παιχνίδι με την Σταντάρ και κινεί τις διαδικασίες επιβολής απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο!

Μια δήλωση κατά του ρατσισμού πριν από τη σέντρα του ποδοσφαιρικού αγώνα της Σταντάρ Λιέγης με την Κλαμπ Μπριζ το βράδυ της Κυριακής (04/08) πήρε μια αναπάντεχη τροπή, αφού μια ομάδα οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας απάντησε... με ναζιστικούς χαιρετισμούς.

Πριν από τον αγώνα, οι παίκτες της Σταντάρ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο μαζί με 300 παίκτες της ομάδας Νέων φορώντας λευκές και κόκκινες μάσκες (τα χρώματα του συλλόγου) που κάλυπταν ολόκληρο το πρόσωπό τους, σε μια σιωπηλή δήλωση κατά του ρατσισμού. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή προκάλεσε την αντίδραση μιας μερίδας οπαδών της Μπριζ: μια μεγάλη ομάδα από τον πυρήνα των οπαδών του συλλόγου έφερε τον λεγόμενο χαιρετισμό Kühnen μια παραλλαγή του χιτλερικού χαιρετισμού που πήρε το όνομά του από τον νεοναζί ηγέτη Michael Kühnen.

New season, same shit. Thuis en uit. Neo-nazigroeten. Niet enkelingen, maar in groep. De excuses (geen bewijs, moeilijk te identificeren…) zijn al lang op.



Jullie hebben meer dan genoeg macht om dit te bestraffen en verbannen, doe iets.