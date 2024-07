Αποκαλύφθηκαν τα μεγαλοπρεπή σχέδια των γηπέδων στη Σαουδική Αραβία, στην φιλόδοξη προσπάθεια της χώρας να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034.

Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει σε δέκα χρόνια από τώρα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034. Και αυτή αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε μία μόνο χώρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πλάνα.

Τα σχέδια της Σαουδικής Αραβίας για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αντικατοπτρίζουν μία τεράστια «μεταμόρφωση» στα στάδια της χώρας. Κι αυτό, γιατί στις πέντε πόλεις που θα φιλοξενήσουν τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης, θα κατασκευαστούν συνολικά 11 νέα γήπεδα, ενώ πολλά από τα ήδη υπάρχοντα θα ανακαινιστούν.

Μεταξύ αυτών, το «King Salman Stadium», του οποίου η χωρητικότητα θα ανέρχεται στους 92.000 θεατές. Εκεί, όπως έχει σχεδιαστεί, θα γίνει ο εναρκτήριος αγώνας, καθώς και ο τελικός του 2034, ενώ το γήπεδο θα αποτελεί και τη νέα έδρα της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρωτεύουσα Ριάντ θα χτιστούν και θα ανακαινιστούν οκτώ γήπεδα, στην Τζέντα άλλα τέσσερα, ενώ στο Αλ Κομπάρ θα κατασκευαστεί ένα νέο και στην Άμπχα θα προχωρήσουν σε ανακαίνιση του υπάρχοντος σταδίου. Ένα από τα πιο εμβληματικά θα είναι το στάδιο σε ολόκληρο τον κόσμο θα είναι το «ΝΕΟΜ», το οποίο θα βρίσκεται 350 μέτρα πάνω από το έδαφος.

• 8 stadiums in Riyadh

• 8 stadiums in Riyadh

• 4 in Jeddah

• 1 in NEOM

• 1 in Khobar

• 1 in Abha



For the first time in history, 48 teams will compete in a single host nation.



For the first time in history, 48 teams will compete in a single host nation.