Οι κορυφαίοι 25 ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα σύμφωνα με το ESPN

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ESPN οι Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Τιερί Ανρί είναι οι τρεις κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα. Αναλυτικά η λίστα των 25 παικτών που επέλεξε το γνωστό Μέσο.

Μια λίστα που αναμένεται να σηκώσει μεγάλη κουβεντα έφτιαξε το ESPN. Το γνωστό Μέσο αποφάσισε λοιπόν να επιλέξει τους κορυφαίους 25 ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα. Αυτό από μόνο του πρόκειται για ένα… λεπτό ζήτημα το οποίο αναπόφευκτα φέρνει μεγάλη συζήτηση.

Σαφώς και δεν είναι λίγοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο από το 2000 και μετά. Άλλοι μεγαλύτερη ιστορία και άλλοι λιγότεροι. Σύμφωνα με το ESPN ο Λιονέλ Μέσι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 21ου αιώνα, με τον Κριστιάνο Ροναλντο να τον ακολουθεί και τον Τιερί Ανρί να συμπληρώνει την τριάδα.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν έρχεται στην 4η θέση της 25αδας που επέλεξε το ESPN, με τον Λούκα Μόντριτς να κλείνει την 5αδα της λίστας.

Αναλυτικά οι 25 κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα που επέλεξε το ESPN:

1. Λιονέλ Μέσι

2. Κριστιάνο Ρονάλντο

3. Τιερί Ανρί

4. Ζινεντίν Ζιντάν

5. Λούκα Μόντριτς

6. Κιλιάν Μπαπέ

7. Αντρές Ινιέστα

8. Τσάβι Ερνάντεθ

9. Ρονάλντο

10. Ροναλντίνιο

11. Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

12. Κέβιν Ντε Μπρόινε

13. Τόνι Κρόος

14. Σέρχιο Ράμος

15. Κάρλες Πουγιόλ

16. Καρίμ Μπενζεμά

17. Σέρχιο Μπουσκέτς

18. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

19. Κακά

20. Νεϊμάρ

21. Αντρέα Πίρλο

22. Γουέιν Ρούνεϊ

23. Πάτρικ Βιεϊρά

24. Λουίς Σουάρες

25 Τζιανλουίτζι Μπουφόν

🚨 - @espn experts have released their TOP 25 Men’s Football Players of the 21st century!



1. Lionel Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Thierry Henry

4. Zinedine Zidane

5. Luka Modric

6. Kylian Mbappé

7. Andres Iniesta

8. Xavi

9. Ronaldo

10. Ronaldinho

11. Zlatan Ibrahimovic

12. Kevin…