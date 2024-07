Οι οπαδοί της Ιστ Μπενγκάλ υποδέχτηκαν σαν Θεό τον Δημήτρη Διαμαντάκο, δημιουργώντας μια άκρως εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος είναι από τους πιο αγαπητούς παίκτες στην Ινδία μετά τις πολύ καλές του επιδόσεις στο εγχώριο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Κεράλα Μπλάστερς. Πλέον ο Έλληνας φορ θα αγωνίζεται για την Ιστ Μπενγκάλ και οι φίλαθλοι της ινδικής ομάδας του ετοίμασαν... θεϊκή υποδοχή!

Ο 31χρονος άλλοτε ποδοσφαιριστής Ολυμπιακού και Άρη αφού ανακοινώθηκε από την Ιστ Μπενγκάλ ως η νέα μεταγραφική «βόμβα» της ομάδας προκάλεσε... πανζουρλισμό κατά την άφιξη του.

Οι φίλαθλοι της ομάδας δημιούργησαν ατμόσφαιρα «πάρτι» γύρω από το αυτοκίνητό του και φυσικά επικράτησε... «χάος».

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής φορ μετακόμισε στην Ινδία το καλοκαίρι του 2022 για λογαριασμό της Κεράλα Μπλάστερς και σε 44 εμφανίσεις με τον ινδικό σύλλογο βρήκε δίχτυα 28 φορές.

Not a myth, now a fact!✌️



Yes, Dimitrios Diamantakos is officially a Red & Gold! ❤️💛#JoyEastBengal #Dimi2026 pic.twitter.com/qY8hXhgAmK